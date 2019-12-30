В ЛНР сообщили, что треть переданных Украиной Луганску пленных подвергались пыткам

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Треть освобожденных в рамках состоявшегося в воскресенье обмена удерживаемыми лицами подвергались пыткам в украинском плену. Об этом в понедельник сообщил главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман.

"На данный момент у всех пациентов, доставленных в ЛРКБ после обмена, проведен первичный осмотр, взяты анализы, проведено рентгеновское обследование, и в течение дня сегодня проводились консультации узкими специалистами", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По словам Вольмана, 20 пациентов сообщили о том, что в плену они подвергались "пыткам, воздействию током, физическому и психологическому воздействию". У ряда пациентов уже выявлены патологии, полученные в результате физического воздействия. Главврач уточнил, что в настоящее время состояние всех пациентов стабильное, им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки. Республики Донбасса получили от Украины 124 человека, из них 63 прибыли в ЛНР. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.