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NYT: обмен удерживаемыми лицами говорит о потеплении между Украиной и Россией

Издание также рассматривает состоявшийся обмен как успех президента Украины Владимира Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом стал признаком "слабого потепления" в отношениях между Украиной и Россией. Такое мнение высказала в понедельник газета The New York Times.

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"Это стало самым заметным свидетельством слабого потепления в отношениях между Украиной и Россией", - отметила газета, подчеркнув при этом, что "обмен рассматривается как успех президента Украины Владимира Зеленского, заявлявшего о желании освободить всех удерживаемых лиц и на переговорах добиться урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Политика Зеленского, направленная на налаживание контактов с Россией, привела к возобновлению мирных переговоров, двум обменам удерживаемых лиц, а также соглашению с Россией о поставках природного газа в Европу по украинским газопроводам, - отметила газета. - В то же время она стала поводом для протестов со стороны тех, кто критикует такую политику как уступку требованиям России".

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки.

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