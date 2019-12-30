Посла США в Багдаде вызовут в МИД в связи с американскими ударами в Ираке

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. МИД Ирака намерен вызвать для беседы посла США в Багдаде и указать ему на недопустимость ударов, подобных тем, которые были совершены против одного из подразделений шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" на территории страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства арабской республики.

"МИД решительно осуждает бомбардировку штаб-квартиры одной из входящих в "Аль-Хашд аш-Шааби" бригад американскими войсками, считая ее грубым нарушением суверенитета Ирака, порицаемым актом, который идет вразрез со всеми принципами и законами, регулирующими отношения между государствами", - указали в ведомстве. В нем также подчеркнули, что эти военизированные отряды шиитского ополчения являются "иракской национальной силой", которая оказала "эффективное влияние на оборону Ирака и его единство, самоотверженно и с доблестью боролась" с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "остановила ее экспансию и защитила страну от этого зла". "Она входит в структуру иракских вооруженных сил, подчиняясь приказам главнокомандующего", - отмечается в коммюнике.

"Ирак - независимая страна, а ее внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом, поэтому мы не позволим, чтобы она превратилась в поле битвы, перевалочный пункт для нападений или плацдарм, который можно использовать для нанесения вреда соседним странам, - подчеркнули в МИД. - Американский посол в Багдаде будет вызван в МИД, где до его сведения доведут все вышесказанное". Кроме того, сообщили в министерстве, власти в Багдаде намерены начать консультации с европейскими партнерами по международной коалиции, чтобы "выработать единую позицию относительно рабочих механизмов и будущего присутствия коалиционных сил в Ираке".

Американские удары и реакция властей Ирака

В воскресенье в Пентагоне сообщили, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии американского оборонного ведомства, эта структура несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. По данным телеканала As Sumaria, в бомбардировке ВВС США в районе иракского города Эль-Каим (провинция Анбар) неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

В связи с произошедшим Совет по национальной безопасности при иракском правительстве провел днем экстренное заседание. В заявлении по его итогам было указано, что подобные атаки "не соответствует целям и принципам, ради которых была сформирована международная коалиция, что заставляет Ирак пойти на пересмотр отношений и условий взаимодействия с ней в сфере безопасности, политическом и правовом поле таким образом, чтобы сохранить суверенитет страны и защитить жизни ее сыновей".

В свою очередь, действующий премьер Ирака Адель Абдель Махди назвал удары "преступными и неприемлемыми", предупредив о том, что "они будут иметь опасные последствия". В распространенной видеозаписи с его высказываниями на встрече кабмина он подтвердил, что узнал о готовящейся атаке заранее, примерно в 18:45 по местному времени (совпадает с московским) из телефонного разговора с главой Пентагона Марком Эспером - последний заявлял, что атаки по "Катаиб Хезболлах" будут нанесены через несколько часов. В ответ, как утверждает премьер, он пытался убедить собеседника не делать этого, указывая на то, что четких доказательств причастности кого-либо к вылазкам против американских войск нет.

"Глава Пентагона отказал мне и сказал: решение принято, атака неизбежна", - отметил Абдель Махди. По словам главы кабмина, он пытался предупредить командование "Аль-Хашд аш-Шааби" об ударе, однако тот последовал "очень быстро", а не через несколько часов, как говорил Эспер.