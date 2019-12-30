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Начало процедуры импичмента Трампа

WSJ: Байден изменил позицию по вопросу о показаниях в рамках импичмента Трампа

На встречах с избирателями в Айове бывший вице-президент США заявил, что "будет выполнять любые требования явиться для дачи показаний"
Джо Байден AP Photo/Mary Schwalm
Описание
Джо Байден
© AP Photo/Mary Schwalm

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден резко изменил свою позицию по вопросу о возможности дачи показаний в ходе процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, отметившая, что на состоявшихся в минувшую субботу встречах с избирателями в штате Айова он заявил, что "будет выполнять любые требования явиться для дачи показаний".

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Днем ранее, напомнила The Wall Street Journal, на встрече с редакторами газеты The Des Moines Register в том же штате Байден заявил, что не подчинится повестке Сената о даче показаний в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Он пояснил, что его согласие давать такие показания позволит Трампу отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить его на самого Байдена. Сразу после этого Байден подвергся критике со стороны его политической соперницы - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также добивается выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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