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Глава МИД Кипра назвал важным предстоящий визит Помпео на остров

Госсекретарь США посетит республику 7 января

НИКОСИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис назвал "важным и значимым" запланированный на 7 января визит на остров госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом он заявил в понедельник Кипрскому информационному агентству.

"Это важный и значимый визит, во время которого нам предоставится возможность обсудить, как конкретными действиями еще в большей степени укрепить двустороннее сотрудничество между Республикой Кипр и Соединенными Штатами во всех областях на основе позитивного подхода", - сказал глава МИД.

Христодулидис также отметил, что у него и у его американского коллеги будет возможность обменяться мнениями о событиях "в регионе Восточного Средиземноморья в то время, когда он сталкивается с особыми проблемами", а также о том сотрудничестве, которое Кипр и Греция выстроили со странами этого региона (у Никосии и Афин в последнее время сформировались особо тесные связи с Египтом и Израилем).

По словам главы кипрского МИД, они с Помпео также обсудят, каким образом власти США могут поспособствовать прекращению незаконных действий Турции в Восточном Средиземноморье (имеется в виду осуществляемое Турцией бурение скважин на газовом месторождении в исключительной экономической зоне Кипра, а также подписание Анкарой и ПНС Ливии меморандума о взаимопонимании по вопросу о морских зонах). Христодулидис дал понять, что прекращение этих действий со стороны Анкары позволит возобновить предметные переговоры по кипрской проблеме с той точки, на которой они остановились в 2017 году во время безрезультатной пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию в Швейцарии.

В понедельник Госдепартамент США сообщил о том, что Помпео прибудет на Кипр 7 января после завершения турне по четырем странам постсоветского пространства, во время которого госсекретарь посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. На острове у главы американской дипломатии запланированы встречи с Христодулидисом, президентом Республики Кипр и лидером греческой общины острова Никосом Анастасиадисом, а также с лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи.

Теги
СШАКипрПомпео, Майкл (Майк)
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