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В крупнейшем профсоюзе Франции призвали забастовщиков остановить работу всех НПЗ в стране

Ранее эксперты сообщили, что в результате забастовки в департаменте Буш-дю-Рон автозаправочные станции практически исчерпали свои запасы

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" призвал забастовщиков к "полной блокировке" всех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране в знак протеста против реформы пенсионной системы. С таким заявлением выступил в понедельник представитель синдиката в составе компании Total Тьерри Дефресн.

"Мы призываем к действиям на всех НПЗ Франции с 7 по 10 января с тем, чтобы ни один продукт не был вывезен с заводов в течение 96 часов", - сказал представитель профсоюза в эфире радиостанции Franceinfo. "Мы хотим устроить полную блокировку", - заявил он.

На материковой части Франции располагаются восемь нефтеперерабатывающих заводов. В течение последних нескольких недель забастовщики блокируют работу нескольких из них. Ранее стало известно о том, что профсоюзы препятствуют работе предприятий, расположенных в департаментах Буш-дю-Рон и Сена и Марна. По информации "Всеобщей конфедерации труда", в связи с забастовочным движением объем переработки нефти во Франции в ближайшие дни снизится на 20%.

Как подчеркивают эксперты, в результате забастовки в департаменте Буш-дю-Рон автозаправочные станции практически исчерпали свои запасы. В настоящий момент около 130 заправок не работают. Наиболее острая ситуация складывается в Марселе.

В Минтрансе еще 26 декабря заверили, что поводов для беспокойства нет, заявив, что "шесть нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают поставки". Согласно информации ведомства, "в настоящее время только два из 200 хранилищ испытывают трудности с доставкой на автозаправочные станции". По данным Французского союза нефтяной промышленности, 11 тыс. заправок, которые насчитываются на территории страны, имеют запасы топлива, которых хватит только на два-три дня.

Серия забастовок началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Несмотря на призывы французских властей к забастовщикам сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются, хотя и с меньшим размахом. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

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Франция
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