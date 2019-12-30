Помпео обсудил с Гутерришем авиаудары США в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в понедельник по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем удары Вашингтона по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутерришем недавние нападения в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь вновь заявил, что меры оборонительного характера, принятые Соединенными Штатами в ответ на это, были направлены на сдерживание Ирана", - рассказала дипломат.

В воскресенье представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии представителя американского оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

По данным телеканала As Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам "Катаиб Хезболлах" в районе иракского города Эль-Каим (провинция Анбар) неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек, несколько десятков получили ранения.

Группировка "Катаиб Хезболлах" подчиняется общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.