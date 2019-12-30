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CNN: Microsoft полагает, что хакеры из КНДР похитили важные данные у ее клиентов в США

Имена хакеров не разглашаются

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Корпорация Microsoft полагает, что хакерам из КНДР удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNN.

Microsoft ранее в этом месяце подала иск в федеральный суд в штате Вирджиния. В исковом заявлении, которое первоначально было засекречено, утверждается, что два киберпреступника получили несанкционированный доступ к неким важным компьютерным сетям клиентов компании. Имена хакеров не разглашаются. Как утверждает Microsoft, они входят в хакерскую группировку под названием Thallium из КНДР.

Microsoft не уточняет, о каких именно ее клиентах идет речь. Как следует из искового заявления, они пользовались программным обеспечением компании. По сведениям Microsoft, Thallium интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения. В исковом заявлении говорится, что Thallium активно действует с 2010 года.

Представители компании добиваются через суд предоставления ей контроля над некоторыми сетевыми ресурсами, которые хакеры применяют для осуществления атак. Иск подан в Вирджинии, поскольку именно в этом штате зарегистрированы некоторые страницы, применяемые хакерами.

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СШАКНДР
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