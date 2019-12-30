Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Европейский союз должен укреплять свои позиции в мире и защищать собственные ценности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в новогоднем обращении, которое будет транслироваться во вторник. Текст речи распространила пресс-служба правительства Германии.

"За минувшие годы я часто говорила, что Германии в долгосрочной перспективе будет хорошо только в том случае, если хорошо будет Европе. Потому что только в рамках Европейского союза мы можем защищать наши ценности и интересы, обеспечить мир, свободу и благополучие. Европа должна заметнее обозначать свой голос в мире. Поэтому во время германского председательства в Совете Европейского союза в будущем году мы будем выступать именно за это, к примеру, посредством саммита всех членов ЕС и Китая, а также встречи с представителями государств Африки", - сказала канцлер.

Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.

Канцлер также в новогоднем обращении указала на необходимость защиты климата. По ее словам, угроза глобального потепления реальна и представляет угрозу для человечества. Меркель полагает, что успех в борьбе с изменениями климата "все еще возможен", но для этого нужно сделать многое.

Глава германского правительства полагает, что следующее десятилетие может стать лучше уходящего, если люди предпримут надлежащие усилия. "Изменения к лучшему возможны, если мы будем открыто и решительно делать что-то новое", - полагает Меркель.

Обращение канцлера будут транслировать вечером 31 декабря немецкие телеканалы ARD и ZDF.