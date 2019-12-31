Байден не исключил возможность взять республиканца напарником в своей президентской гонке

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Американский политик Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом от демократов на пост главы администрации США, был бы готов рассмотреть возможность выбрать республиканца в качестве своего напарника и претендента на должность вице-президента страны. Об этом он заявил в понедельник в штате Нью-Гэмпшир во время выступления, трансляцию которого вел телеканал CNN.

В ходе митинга Байдена спросили о готовности в случае выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии рассмотреть возможность того, что его напарником в предвыборной гонке станет республиканец. "Ответ состоит в том, что я сделал бы это, но мне сейчас никто не приходит в голову", - сказал он. Когда в аудитории раздался смех, Байден подчеркнул: "Нет, нет. Я серьезно". "Позвольте мне объяснить, - продолжил он. - По-прежнему есть немало по-настоящему достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед".

Как отмечает телеканал CNN, в новейшей истории США не было случаев, когда кандидат в президенты от демократов или республиканцев выбирал своим напарником в гонке и претендентом на пост вице-президента страны представителя иной партии, помимо своей.

Байден ранее не раз призывал представителей Республиканской партии выступить против действующего американского лидера Дональда Трампа. Он давал понять, что рассчитывает на поддержку некоторых республиканцев, которые не входят в число сторонников нынешнего хозяина Белого дома.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей кампании состоятся в штате Айова в начале февраля. Съезд Демократической партии запланирован на 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как ожидается, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотте (штат Северная Каролина).