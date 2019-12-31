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Трамп подчеркнул важность разрешения на ношение оружия в связи с атакой в техасской церкви

Ранее неизвестный открыл стрельбу в церкви в городе Уайт-Сеттлмент

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в понедельник соболезнования семьям погибших при стрельбе в церкви в Техасе, подчеркнув, что спасти большинство прихожан удалось благодаря действующему в штате разрешению на ношение оружия.

"Мы молимся за семьи жертв и за посетителей церкви, где вчера произошла атака. Она длилась всего шесть секунд благодаря смелости прихожан, которые попытались защитить 242 остальных присутствующих. Эти герои спасли жизни, а законы Техаса позволяют им носить оружие!" - написал он на своей странице в Twitter.

29 октября неизвестный открыл стрельбу в церкви в городе Уайт-Сеттлмент. На месте происшествия были обнаружены трое пострадавших: сам стрелок и двое представителей охраны храма, которым удалось его ранить. Все они впоследствии скончались от полученных ранений.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Американские власти предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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