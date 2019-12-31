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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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СМИ: власти Японии считают, что Токио будет сложно добиться выдачи Гона из Ливана

В Японии намерены вступить в контакт с ливанскими властями

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что ему будет крайне сложно добиться от властей Ливана выдачи бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который мог нелегально выехать в эту страну в нарушение правил домашнего ареста. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK со ссылкой на источники в госструктурах.

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Между Японией и Ливаном нет соглашения о выдаче преступников и подозреваемых, заявил во вторник представитель японского МИД информационному агентству Kyodo. "Карлоса Гона нам не передадут, если мы не сумеем добиться понимания у ливанских властей", - цитирует агентство дипломата. По данным NHK, Япония хотела бы каким-то образом создать условия для проведения над бывшим менеджером суда, начало которого запланировано на весну 2020 года.

Телеканал также сообщил со ссылкой на национальную иммиграционную службу, что 65-летний Гон мог выехать из Японии с чужими документами. По этим данным, имя "Карлос Гон" не значится в списке выехавших из Японии в последние дни.

В Токийском окружном суде ранее во вторник подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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