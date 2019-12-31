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СМИ: американским военным запретили пользоваться TikTok

Власти США считают, что приложение крадет данные пользователей

ТАСС, 31 декабря. Американская армия ввела для своих служащих запрет на использование приложения TikTok, которое власти США подозревают в похищении данных пользователей. Об этом в понедельник сообщил портал Military.com.

"Оно [приложение TikTok] считается угрозой безопасности. Мы не разрешаем его использование на служебных телефонах", - приводит ресурс слова представителя американских ВС Робин Очоа. Решение было принято в связи с выпущенным 16 декабря Министерством обороны США предупреждением об опасности этой соцсети. По словам Очоа, военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах, однако и здесь армия рекомендует быть осторожными во избежание утечки информации.

TikTok - китайская социальная сеть, пользователи которой могут создавать и просматривать короткие развлекательные видеоролики. Как сообщает телеканал CNN, власти США подозревают, что власти КНР могут принудить TikTok к сотрудничеству с китайской разведкой. Руководство соцсети в ответ на эти обвинения возражает, что данные об ее американских пользователях хранятся в США и их раскрытие не регулируется китайским законодательством.

Ранее TikTok согласилась выплатить в США штраф в размере $5,7 млн для урегулирования дела о незаконном сборе информации о пользователях младше 13 лет, который якобы проводился в приложении.

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