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Обмен пленными в Донбассе

Один из освобожденных по обмену обвинил СБУ в фабрикации дел

Спецслужбы Украины вместо поиска настоящих шпионов обвиняют невиновных людей, утверждает ученый Мехти Логунов

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вместо поиска шпионов фабрикует дела в отношении ни в чем не повинных граждан. Об этом рассказал освобожденный в рамках обмена в Донбассе удерживаемыми лицами 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов. Он отметил, что смог на собственном опыте убедиться в преступной деятельности украинских правоохранителей и спецслужб.

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"Я много времени в 2014 и 2015 годах находился на, как я ее называю, площади Дзержинского (ныне переименована в площадь Свободы, расположена в центре Харькова) и смотрел, что происходит, - цитирует ученого Луганскинформцентр. - Я собирался и пишу книгу, условное название которой "История "революции достоинства" в Харькове". Естественно, я разговаривал с людьми, наблюдал, снимал видео, снимал фото, и, естественно, все эти материалы я собирался включать в эту книгу". При этом, подчеркнул Логунов, он не принимал участия ни в каких митингах либо массовых беспорядках, происходивших в то время в Харькове.

"То есть предъявить мне нечего, я ничего не делал того, что подпадало бы под незаконность, но закон и СБУ - это совершенно несовместимые занятия, - констатировал ученый. - Меня привезли в СБУ. Начался перекрестный допрос, где мне сказали, что я подозреваюсь в шпионаже в пользу России". При этом отметил Логунов, СБУ на допросах называла его резидентом Главного разведывательного управления (ГРУ).

"Я не резидент и не шпион, но уважение мое к себе очень повысилось. Ничего себе, как я вознесся - до резидентуры! - пошутил ученый. - Смотрел на них [участников допроса] как на дураков, ведь контрразведка, а чем занимается - лепит дело. Я им сказал, что когда вы объявите, что взяли меня как резидента их [России], то они [настоящие резиденты] будут очень долго смеяться, ведь вы увели контрразведывательную работу по ложному направлению".

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена Донецкая и Луганская народные республики передали украинской стороне 76 человек и получили 124.

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УкраинаОбмен пленными в Донбассе
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