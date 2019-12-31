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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Франция окажет консульскую поддержку бежавшему из Японии Карлосу Гону

Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ранее подтвердил, что находится в Ливане

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон может рассчитывать на консульскую поддержку Франции после побега в Ливан из Японии, где он находился под домашним арестом. Об этом сообщила во вторник госсекретарь при Министерстве экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рунаше.

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"Он не стоит превыше закона, - сказала госсекретарь. - Если бы иностранный гражданин сбежал от французского правосудия, мы были бы крайне раздосадованы. Однако, как любой француз, он имеет право на консульскую поддержку и мы должны оказать ее".

Панье-Рунаше отказалась комментировать сам факт бегства бывшего топ-менеджера автомобильного альянса, а также его заявления об условиях содержания под стражей в Японии. "Нужно понять, что произошло", - отметила она, добавив, что сама узнала о произошедшем в понедельник вечером из СМИ.

"Что нас интересует, так это будущее альянса Renault - Nissan", - подчеркнула госсекретарь, добавив, что не считает, будто произошедшее может сказаться на его существовании. По ее словам, "эта страница уже была перевернута", и новый глава совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар "проделал очень хорошую работу" по укреплению связей с японскими партнерами после скандала с экс-главой альянса.

Теги
ЯпонияЛиванФранцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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