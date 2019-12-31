Адвокаты просят Зеленского об амнистии всем сотрудникам МВД, бывшим на "майдане"

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Адвокаты экс-бойцов украинского спецподразделения "Беркут", которые стали участниками обмена между Киевом и республиками Донбасса, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить обществу объективную оценку трагический событий на площади Независимости ("майдане") в 2014 году, итогом чего должна стать "коррекция обвинения" сотрудникам МВД и объявление им амнистии. Об этом говорится в открытом письме к главе государства, текст которого обнародовал на своей странице в Facebook один из защитников "беркутовцев" Александр Горошинский.

"В основе дела "майдана" лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, который не предусмотрен конституцией Украины, а потому и решение дела "майдана" в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу, с юридической точки зрения - в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения нашим подзащитным или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо, наконец, подвести черту и перестать делить страну на "майдан" и "антимайдан", - отмечается в тексте обращения.

Адвокаты просят президента дать "политический сигнал обществу, правоохранительной и судебной системе для адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценки событий 20 февраля 2014 года".

Защита "Беркута" утверждает, что решение экс-бойцов стать участниками обмена было для них непростым. "Ключевым обстоятельством того, что обусловило его принятие, было не желание избежать ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны ГПУ (Генеральная прокуратура Украины) и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает то, что дело политическое", - отмечено в обращении. "Безысходность и безнадежность стали основанием для обмена", - добавили адвокаты.

Защита подчеркнула, что к оценке действий событий на "майдане" на Украине подходят в рамках политики двойных стандартов, "широко распространенной после переворота политическими элитами, которые пришли к власти в 2014 году". При этом адвокаты напомнили, что в отличие от сотрудников МВД, противостоявшие им участники "майдана" были амнистированы законом. "Наши подзащитные находились в застенках Лукьяновского СИЗО, в то время как лица из числа так называемых активистов "майдана", люди, которые публично щеголяли убийствами сотрудников правоохранительных органов, и утром 20 февраля 2014 года спровоцировали кровавую бойню, находятся на свободе и освобождены от ответственности", - сказано в обращении.

Адвокаты подчеркнули, что "на сегодняшний день, как установлено в суде, события 20 февраля 2014 года начались с расстрела милиционеров и солдат внутренних войск, что спровоцировало дальнейшее насилие, и это существенно влияет на правовую оценку действий подзащитных". При этом уточняется, что в тот день 227 милиционеров получили огнестрельные ранения, из них 13 погибли, но "эти дела не расследуются".