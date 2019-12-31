{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Глава дипмиссии США на Украине заявил, что его пребывание в Киеве "было невероятным"

Уильяма Тейлора сменит на этом посту его заместитель Кристина Квин

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, покидающий свой пост, назвал свое пребывания в Киеве "невероятным".

"Все время моего пребывания в Киеве было невероятным, - сказал он в видеообращении к украинцам, размещенном в Twitter посольства. - Была избрана новая Рада, а значит, появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой".

Тейлор отметил прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, обмен удерживаемыми лицами, телефонные разговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Уходящий в отставку дипломат в очередной раз заверил в поддержке Украины со стороны США. "Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этого - санкции против "Северного потока - 2", - напомнил он.

Тейлор находился на должности временного поверенного в делам США на Украине с июня 2019 года. На этом посту Тейлора сменит его заместитель Кристина Квин.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) - уточняется должность Тейлора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Переговоры об использовании РФ двух военных объектов в Белоруссии начнутся в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС