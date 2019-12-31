Глава дипмиссии США на Украине заявил, что его пребывание в Киеве "было невероятным"

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, покидающий свой пост, назвал свое пребывания в Киеве "невероятным".

"Все время моего пребывания в Киеве было невероятным, - сказал он в видеообращении к украинцам, размещенном в Twitter посольства. - Была избрана новая Рада, а значит, появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой".

Тейлор отметил прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, обмен удерживаемыми лицами, телефонные разговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Уходящий в отставку дипломат в очередной раз заверил в поддержке Украины со стороны США. "Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этого - санкции против "Северного потока - 2", - напомнил он.

Тейлор находился на должности временного поверенного в делам США на Украине с июня 2019 года. На этом посту Тейлора сменит его заместитель Кристина Квин.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) - уточняется должность Тейлора.