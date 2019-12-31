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Guardian: Великобритания в 1995 году предлагала сделать РФ ассоциированным членом НАТО

Автором инициативы выступало британское Минобороны, пишет газета. Реализовать идею предлагалось для того, чтобы уменьшить сопротивление Москвы планам расширения альянса
Здание министерства обороны Великобритании Ministry of Defence/CC-BY 3.0 OGL
Описание
Здание министерства обороны Великобритании
© Ministry of Defence/CC-BY 3.0 OGL

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО для того, чтобы уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах, распространенных во вторник газетой The Guardian.

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Издание цитирует 10-страничное предложение занимавшего тогда пост главы оборонного ведомства Малколма Рифкинда, представленное им на правительственном совещании по внешней политике. В нем, в частности, говорится о возможности "создания новой категории ассоциированного членства в НАТО". Оно не распространяло бы на Россию гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 устава НАТО, не предполагало бы участие представителей РФ в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

"Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы участвовать в министерских и других заседаниях и способствовало бы постепенному сближению и унификации [российской] политики, доктрины и практики", - отмечается в документе. Такая вовлеченность Москвы в дела альянса, говорится в докладе британского Минобороны, "что самое важное, предоставила бы приемлемое основание, которое позволило бы продолжить расширение [НАТО] без злобы и возмездия" со стороны России. Согласно приведенным документам, ассоциированное членство РФ помогло бы НАТО активнее выстраивать стратегические отношения с такими странами, как Украина, государства Балтии, Белоруссия и Молдавия.

The Guardian приводит заявление Рифкинда, сделанное им на этой неделе по поводу рассекреченных документов. Бывший министр признал, что его инициатива в итоге не была воплощена в жизнь, однако привела к созданию Совета Россия - НАТО.

Теги
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