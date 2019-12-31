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Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных миротворческих учений

Здание министерства обороны Республики Беларусь REUTERS/Vasily Fedosenko
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Здание министерства обороны Республики Беларусь
© REUTERS/Vasily Fedosenko

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Белоруссия участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений миротворческой направленности. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Белоруссии.

"Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе", - отметили в оборонном ведомстве республики.

В Минобороны отметили, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с альянсом, это является одним из направлений многовекторной внешней политики государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами. 

"Республика Беларусь заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня", - отметили в оборонном ведомстве.

 

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