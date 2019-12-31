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Переговоры об использовании РФ двух военных объектов в Белоруссии начнутся в 2020 году

Срок действия двусторонних соглашений о порядке использования и содержания радиостанции в Вилейке и системы предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле "Барановичи" заканчивается 7 июня 2021 года

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в следующем году начнут переговоры по дальнейшему использованию российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Белоруссии.

"Работа по решению вопросов дальнейшего использования указанных объектов, в том числе с проведением консультаций и переговоров с российской стороной, запланирована на 2020 год", - сообщили в оборонном ведомстве страны.

Там напомнили, что двусторонние соглашения о порядке использования и содержания радиостанции в Вилейке и системы предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле "Барановичи", заключенные 6 января 1995 года, вступили в силу 7 июня 1996 года. "Учитывая то, что указанные соглашения заключены на 25 лет, их срок действия оканчивается 7 июня 2021 года, - уточнили в министерстве. - В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года".

Строительство отдельного радиотехнического узла (ОРТУ) "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) с радиолокационной станцией (РЛС) "Волга" началось в 1984 году, но затем законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. В частности, с ее помощью осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция "Антей") действует в Минской области с января 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

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