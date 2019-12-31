Экс-"беркутовцы" уверены, что оказались на свободе, так как Киев не смог доказать их вину

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Украинская власть освободила бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", так как не может подкрепить доказательствами выдвинутые против них обвинения в убийствах на "майдане". Такое мнение в интервью Донецкому агентству новостей высказали экс-"беркутовцы" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых выдала Донецкой народной республике (ДНР) в ходе обмена украинская сторона.

"Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами", - рассказал Зинченко.

Он подчеркнул, что за пять лет украинская власть так и не смогла доказать вину сотрудников "Беркута" в убийствах участников "майдана", в то время как сейчас становятся известны новые факты, доказывающие вину самих участников госпереворота в убийствах, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Эту позицию разделяет и второй переданный ДНР "беркутовец".

"В 2014 году сказать, что активист "майдана" стрелял в сотрудника милиции, - такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется", - сказал Аброськин.

Виновные в гибели людей на "майдане"

Аброськин и Зинченко также рассказали, что организаторы государственного переворота на Украине в 2014 году целенаправленно провоцировали насилие на "майдане", осознавая неотвратимость человеческих жертв.

"В этом (убийствах на "майдане" - прим. ТАСС) виновна действовавшая на тот момент оппозиция. Я считаю, что [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины] Александр Турчинов, [экс-генпрокурор Украины] Юрий Луценко, [бывший премьер-министр Украины] Арсений Яценюк, [председатель националистической партии "Свобода"] Олег Тягнибок и [экс-президент Украины] Петр Порошенко и есть главные виновники гибели людей, ведь сам "майдан" был четко спланирован и срежиссирован", - сказал Аброськин.

Зинченко в подтверждение этой точки зрения подчеркнул, что во время спада протестных настроений на "майдане" их целенаправленно "подогревали" вооруженными актами агрессии со стороны радикалов. Аброськин же уточнил, что такой сценарий был разыгран 18-20 февраля, когда в Киеве проходили ожесточенные вооруженные столкновения. "Самый тяжелый день был 18 февраля - много раненых и убитых, но после объявили перемирие. Поэтому 19 февраля было очень спокойно, но мы были сильно деморализованы, так как многих потеряли. Также мы понимали, что перемирие для протестующих - возможность перегруппироваться и начать столкновения вновь. И вот 20 февраля в пять часов утра началась стрельба по сотрудникам полиции - четверо убитых, 39 раненых. Это говорит о том, что эти убийства были нужны, полицию отстреливали и хотели, чтобы сотрудники МВД открыли огонь в ответ", - сказал Аброськин.

Оба "беркутовца" заверили, что их основной задачей на тот момент было недопущение гибели людей и локализация беспорядков. Приказов открывать огонь по протестующим не поступало, более того, запрещалось использовать даже те спецсредства, применение которых в подобных случаях является стандартной практикой. "Приказ был такой: стоять и терпеть. Представьте, в тебя летит "коктейль Молотова", либо камнями, либо палками тебя бьют, а ты ничего сделать не можешь. Мы стояли - они провоцировали. Никто не хотел из нас брать на себя ответственность и применять силу", - сказал Зинченко.

Также он отметил участие ряда украинских СМИ в распространении дезинформации и искусственном нагнетании атмосферы ненависти в отношении правоохранителей. "Стояли впереди женщины, мирные люди, потом они расступались и выбегали провокаторы. Естественно, наши некоторые зависимые СМИ не снимали, как они нас бьют, потом провокаторы в толпу убегали, цепочка смыкалась, и когда мы их хотели вырвать из толпы, включались камеры и снимали это", - пояснил бывший боец "Беркута".

Дело экс-"беркутовцев"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Киевские власти инкриминируют "беркутовцам" исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

Всего по делу проходят пять сотрудников "Беркута". В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом, который прошел в Горловке 29 декабря, Киев освободил всех пятерых, трое "беркутовцев" были переданы ЛНР, двое - Аброськин и Зинченко - Донецкой народной республике.