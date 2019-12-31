Суд Израиля отложил решение по иску о лишении Нетаньяху права формировать коалицию

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отложил во вторник на неопределенный срок принятие решения по петиции 67 истцов, требующих лишить премьер-министра Биньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию по итогам предстоящих 2 марта 2020 года уже вторых повторных парламентских выборов. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, отмечая, что для обсуждения этого дела может быть проведено расширенное заседание БАГАЦ.

В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что принял решение предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Постановление БАГАЦ от 1993 года предусматривает увольнение министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на председателя правительства, который формально имеет право оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом. В связи с этим представители ряда правозащитных организаций подали иск в БАГАЦ для того, чтобы лишить премьера возможности продолжать политическую карьеру после выборов 2 марта.

"Есть те, кто пытается втянуть БАГАЦ на политическую арену, чтобы тот юридически ликвидировал мою кандидатуру на пост главы правительства. Я не могу даже предположить, чтобы Высший суд справедливости Государства Израиль попал в такую ловушку. При демократии решение о том, кто будет возглавлять народ, принимает только народ и никто иной. Так было всегда, так будет всегда", - написал Нетаньяху на свой странице в Facebook в преддверии заседания БАГАЦ.

Кнессет (однопалатный парламент) 22-го созыва утвердил 12 декабря закон о самороспуске и проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Это произошло после того, как Нетаньяху и его главный оппонент - лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - по итогам выборов 17 сентября не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. По итогам выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать коалицию, после чего партия премьера "Ликуд" провела в конце мая закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и организации первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.

Мандельблит направил 2 декабря спикеру парламента Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против Нетаньяху. Премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября он назвал решение генерального прокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и руководствуясь законом".