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Кризис на Украине

Одна из освобожденных по обмену заявила, что СБУ выполняла план по "российским шпионам"

Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева считает, что делалось "все для того, чтобы втянуть в конфликт Россию и показать это всему миру"

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины после государственного переворота в Киеве и начала войны в Донбассе использовала все доступные ресурсы для обвинений в адрес России, и поиск мнимых "российских шпионов" был поставлен на поток. Об этом во вторник Донецкому агентству новостей рассказала экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, освобожденная 29 декабря в рамках обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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"В этом государстве [Украине] происходит конфликт между людьми. Обычный человек, как водится, может стать "российским шпионом". Делается все для того, чтобы втянуть в конфликт Россию и показать это всему миру", - отметила Мастикашева.

По ее мнению, после государственного переворота 2014 года украинское общество погрузилось в атмосферу страха и стало воспринимать любые обвинения в адрес невинных людей как должное. Такую атмосферу насаждали неонацистские силы, с которыми была тесно связана новая власть, заинтересованная в запугивании граждан и разрушении в общественном сознании многовековой исторической связи Украины с Россией. Инструментом для того, чтобы представлять внутренний гражданский конфликт как результат российского вмешательства, и нужна была массовая шпиономания. "Они верят только Америке. Люди очень напуганы. По телевизору правды же не расскажут, а правда - она горькая и страшная", - отмечает Мастикашева.

Спортсменка была похищена сотрудниками СБУ в 2017 году на территории Днепропетровской области Украины. Задержание происходило на улице, девушку вытащили из машины. "Нашли в машине якобы мои вещи, но я никогда их не видела - это гранаты, пластит, запалы, два литра нитроглицерина. Мне вменили статью о госизмене, которая заключалась в том, что я готовила террористический акт с помощью вербовки "атошников" (участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе - прим. ТАСС). Это же смешно", - вспоминает она.

После "дознания" задержанную перевезли в следственный отдел, где сообщили о выдвинутых против нее обвинениях в сепаратизме, убийстве. Спортсменка подчеркивает, что для украинских спецслужб "российским шпионом" автоматически может стать каждый неугодный им человек, потому что им необходимо выполнить план, обогатиться за счет человека, завладеть его имуществом".

Девушка провела в заточении два года и четыре месяца. По ее словам, пережить тюрьму помогли тренировки. "Я занималась упорно, надеюсь, вернусь в спорт", - добавила Мастикашева.

На обмен удерживаемыми лицами Мастикашеву отправили уже после того, как она оговорила себя, признав справедливость сфабрикованных следственными органами обвинений. Невиновность Дарья намерена доказывать в Европейском суде по правам человека в Страсбурге - хочет наказать виновных, а также получить материальную и моральную компенсации.

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