Зариф заявил о достижении консенсуса по вопросам международной безопасности с РФ и Китаем

ТАСС, 31 декабря. Иран, Россия и Китай достигли консенсуса по основным вопросам международной безопасности. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В своем Twitter он отметил, что в ходе его последней в уходящем десятилетии зарубежной поездки, во время которой он посетил Москву и Пекин, "между Ираном, Россией и Китаем был достигнут консенсус" по крупным международным проблемам. По утверждению Зарифа, Тегеран, Москва и Пекин сошлись во мнении, что "принцип многополярности в международных отношениях находится в серьезной опасности из-за действий Соединенных Штатов". Как отметил глава иранского МИД, "нарушения США поставили под угрозу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) по иранской ядерной программе и всю систему международной безопасности".

Кроме того, указал Зариф, Иран, Россия и Китай считают, что единственный способ для европейских участников ядерного соглашения (Великобритания, Франция и Германия) сохранить СВПД - "прекращение позерства и начало выполнения своих обязательства в рамках этих договоренностей".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.