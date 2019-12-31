{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зариф заявил о достижении консенсуса по вопросам международной безопасности с РФ и Китаем

Министр иностранных дел Ирана при этом отметил, что стороны сошлись во мнении, что "принцип многополярности в международных отношениях находится в серьезной опасности из-за действий США"

ТАСС, 31 декабря. Иран, Россия и Китай достигли консенсуса по основным вопросам международной безопасности. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В своем Twitter он отметил, что в ходе его последней в уходящем десятилетии зарубежной поездки, во время которой он посетил Москву и Пекин, "между Ираном, Россией и Китаем был достигнут консенсус" по крупным международным проблемам. По утверждению Зарифа, Тегеран, Москва и Пекин сошлись во мнении, что "принцип многополярности в международных отношениях находится в серьезной опасности из-за действий Соединенных Штатов". Как отметил глава иранского МИД, "нарушения США поставили под угрозу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) по иранской ядерной программе и всю систему международной безопасности".

Кроме того, указал Зариф, Иран, Россия и Китай считают, что единственный способ для европейских участников ядерного соглашения (Великобритания, Франция и Германия) сохранить СВПД - "прекращение позерства и начало выполнения своих обязательства в рамках этих договоренностей".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.

Теги
ИранРоссияКитайЗариф, Мохаммад Джавад
Реклама на ТАСС
Госдеп: руководство Ирака заверило Помпео в обеспечении безопасности персонала США
Перед американским посольством в Багдаде проходит массовая акция в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС