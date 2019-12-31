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Политический кризис в Боливии

Моралес назвал неуважением международного права высылку дипломатов из Боливии

Экс-президент Боливии заявил, что временное правительство пытается добиться признания своей легитимности, но "только проявляют агрессию по отношению к братским странам"

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил временное правительство в неуважении международного права из-за решения выслать из страны посла Мексики и поверенную в делах Испании.

"Правительство де-факто, демонстрируя презрение к международному праву, выслало посла Мексики и испанских дипломатов, разорвало отношения с Венесуэлой и упрекает Аргентину. Устроившие госпереворот пытаются добиться признания своей легитимности, но только проявляют агрессию по отношению к братским странам", - написал он в Twitter.

В понедельник и.о. президента Боливии Жанин Аньес объявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии".

В пятницу боливийская полиция не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов. Власти Боливии назвали это злоупотреблением дипломатическим иммунитетом и нарушением международных соглашений.

Инцидент у резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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