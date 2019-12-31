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США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что ведомство тесно работает с Госдепартаментом по этому вопросу.
Здание посольства США в Ираке REUTERS/Wissm al-Okili
Описание
Здание посольства США в Ираке
© REUTERS/Wissm al-Okili

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

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"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку [сотрудников] посольства, - отметил Эспер. - Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала. Призываем правительство Ирака выполнить свои соответствующие международные обязательства".

По словам министра, Пентагон тесно работает с Госдепартаментом по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провел во вторник "очень хорошие встречи" по ситуации на Ближнем Востоке.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит во вторник в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения.

Охрана посольства и полицейские формирования применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.

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