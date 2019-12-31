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Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС

Страна организует конференции "О будущем Европы", "ЕС - Западные Балканы" и "ЕС - Восточное партнерство"

ЗАГРЕБ, 1 января. /ТАСС/. Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных и европейских дел страны.

"Хорватия будет председателем на встречах Европейского совета в Брюсселе и Люксембурге и на неформальных встречах министров стран ЕС в Хорватии", - уточнили в дипведомстве.

На период хорватского председательства запланировано несколько десятков встреч на высшем и высоком уровнях, а также в рамках различных рабочих групп с участием экспертов. Основными событиями в МИД Хорватии назвали намеченные на начало января переговоры премьер-министра страны Андрея Пленковича с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выступление главы правительства в Европарламенте, где он представит приоритеты республики на полгода работы на посту председателя Совета ЕС.

Наряду с этим Хорватия организует конференции "О будущем Европы", "ЕС - Западные Балканы" и "ЕС - Восточное партнерство".

Председательство в Совете ЕС осуществляется по принципу ротации. Хорватия меняет на этом посту Финляндию, а через полгода передаст эстафету Германии.

Приоритеты председательства

По словам главы хорватского правительства, председательство республики наступает в период больших изменений для ЕС, связанных с новым институциональным и законодательным циклом после смены состава европейских институтов, а также в условиях проблем, которые сопряжены с выходом Великобритании из Евросоюза.

"Неравномерное экономическое развитие, изменение климата, вопросы миграции, распространение дезинформации и растущий популизм - часть вызовов сегодняшнего мира, на которые граждане справедливо ожидают ответов, - подчеркнул Пленкович. - Их может обеспечить только сильная Европа".

На период председательства в ЕС правительство Хорватии разработало программу, которая опирается на четыре главных столпа: "Развивающаяся Европа", "Европа, которая объединяет", "Защищающая Европа" и "Влиятельная Европа".

В рамках блока "Развивающаяся Европа" Загреб выступает за углубление единого рынка ЕС, цифровизацию экономики, инвестиции в инновации и научные исследования, обеспечение качественного образования, а также развитие профессиональных навыков, необходимых в будущем, что в совокупности является гарантией конкурентоспособности ЕС.

Посредством продвижения идеи "Европа, которая объединяет" хорватские власти намерены обозначить перед всем странами сообщества необходимость устранения разрыва в экономическом развитии и задействовании людских и инфраструктурных ресурсов. Он, по оценкам хорватов, препятствует достижению прогресса и обеспечению конкурентоспособности ЕС.

Целью "Защищающей Европы" является повышение безопасности граждан ЕС. Хорватия в рамках своего председательства предложит инициативы по укреплению внутренней стабильности, защите внешних границ сообщества, обеспечению полной совместимости информационных систем, повышению устойчивости к внешним, в том числе гибридным угрозам и вызовам в цифровой сфере.

В блоке "Влиятельная Европа", согласно предложениям Хорватии, заложена мысль о важности укрепления лидирующей позиции ЕС в мировом сообществе путем еще большей консолидации усилий и возможностей европейских стран.

Путь Хорватии в ЕС

Хорватия вступила в Европейский союз 1 июля 2013 года, спустя 22 года после начала войны за независимость (1991-1995), унесшей жизни около 20 тыс. человек. Страна второй из государств бывшей Югославии стала членом Европейского союза. Первой была в 2004 году Словения.

Для вступления в ЕС Хорватии пришлось пройти через семь лет непростых и зачастую непопулярных решений и реформ под контролем Брюсселя. Загреб выдал Международному трибуналу по бывшей Югославии ряд высокопоставленных военных и политических деятелей, обвиняемых в совершении военных преступлений, что вызвало крайне негативную реакцию граждан. Власти также вынуждены были продать многие судостроительные верфи, погрязшие в многомилионных долгах. В стране началась борьба с коррупцией во всех эшелонах власти, в результате чего за решетку угодил даже бывший премьер-министр Иво Санадер.

Вступление в Евросоюз оживило туристический сектор Хорватии и принесло новые инвестиции, что обеспечило необходимый стимул для дальнейшего развития экономики. Однако после интеграции в евросообщество число российских туристов, традиционно посещающих хорватское побережье, в связи с введенными въездными визами сократилось практически на 20%.

Ощутимо затронул Хорватию миграционный кризис 2015 года. Однако и сейчас поток нелегалов с Ближнего Востока через территорию республики в Словению, а затем в Австрию и Германию в более скромных объемах продолжается.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФинляндияФранцияХорватияМишель, ШарльПленкович, АндрейМакрон, ЭмманюэльФон дер Ляйен, Урсула
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