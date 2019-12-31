Симонетта Соммаруга вступила в должность президента Швейцарии

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга вступила в среду в должность президента страны. Она будет работать на этом посту в течение 2020 года, совмещая президентские полномочия со своими министерскими обязанностями.

В четырехпартийном Федеральном совете (правительстве) Соммаруга представляет Социал-демократическую партию. Она вторично избрана на пост президента, который уже занимала в 2015 году. Выборы состоялись 11 декабря на совместном заседании обеих палат парламента.

Симонетта Соммаруга родилась 14 мая 1960 года в городке Синс в кантоне Аргау. Окончила консерваторию в Люцерне, преподавала в консерватории Фрибура. С 1993 года возглавляла Фонд защиты прав потребителей. В 1997-2005 годах была муниципальным советником города Кёниц. В 1999-2003 годах - депутат Национального совета (большая палата парламента). С 2003-го по 2010 год - депутат Совета кантонов (малая палата). В правительстве работает с 2010 года. Была министром юстиции и полиции, а с начала 2019 года возглавляет министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

В Швейцарии президент не является главой государства, это прерогатива Федерального совета, реализуемая коллективно. Президент, избираемый на год из числа семи министров на основе ротации, председательствует на заседаниях правительства, при равенстве голосов его мнение становится решающим. Он принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, представляет страну за рубежом, выступает с обращениями к гражданам по случаю праздников. Ежегодная ротация на этом посту не приводит к изменению внешней и внутренней политики страны.

В интервью газете SonntagsBlick 15 декабря Соммаруга заявила, что считает приоритетом для себя в год президентства "энергетическую и климатическую политику", учитывая актуальность этой проблематики в мире и заметное усиление экологических партий по итогам состоявшихся в октябре 2019 года в Швейцарии парламентских выборов.

В правительство Швейцарии, члены которого были избраны 11 декабря на четырехлетний срок полномочий на заседании парламента нового состава, вошли, помимо двух социал-демократов (включая Соммаругу), по два представителя правоконсервативной Швейцарской народной партии и правой Свободной демократической партии. Либералы, а также один представитель центристской Демократическо-христианской партии. Партийный и персональный состав Федерального совета по итогам выборов не претерпел изменений.