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Помпео обвинил "террористов" и "союзников Ирана" в нападении на посольство США в Багдаде

Госсекретарь США подчеркнул также, что администрация Трампа "пристально следит за происходящим"

ТАСС, 1 января. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".

"Нападение было спланировано террористами Абу Махди аль-Мухендисом [заместитель командующего шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби"] и Каисом аль-Казали при пособничестве союзников Ирана Хади аль-Амари и Фалеха аль-Файяда", - написал Помпео на своей странице в Twitter. К своей записи госсекретарь прикрепил фотографии предполагаемых организаторов нападения, которые были запечатлены во время беспорядков у американского посольства.

Помпео также призвал не путать "атаку против посольства США с легитимными усилиями иракских протестующих, которые с октября [устраивают демонстрации] на улицах для того, чтобы положить конец коррупции, которую принес иранский режим".

Вашингтон не намерен выводить американские войска из Ирака по требованию участников акций перед посольством США в Багдаде, добавил Помпео. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Говоря об участниках акций, он отметил: "Мы видели пользующихся поддержкой Ирана террористов. Многих из них США и другие [страны] считают террористами". По утверждению Помпео, данные лица "представляют угрозу для жизни американских дипломатов и персонала посольства".

Как отметил госсекретарь, администрация президента США Дональда Трампа "пристально следит за происходящим". На вопрос о том, намерены ли США выводить войска из Ирака или эвакуировать сотрудников посольства в Багдаде, Помпео ответил: "Нет".

Поездка на Украину

Госсекретарь США не исключает, что из-за акции у американского посольства в Багдаде он может отложить планируемую на начало января поездку на Украину и в ряд других государств. 

"Я надеюсь, что все же смогу выполнить эти планы. Я направляюсь на Украину, затем в Центральную Азию, а потом на Кипр", - сказал он. "Однако я сделаю все необходимое, чтобы быть именно там, где нужно, для обеспечения безопасности сотрудников Госдепартамента, американцев на Ближнем Востоке. Если из-за этого мне придется скорректировать или немного отложить поездку, то я это сделаю", - добавил госсекретарь США.

Помпео в понедельник заявил, что в начале января посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась в понедельник знак протеста против налета ВВС США 30 декабря 2019 года на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения.

По версии Пентагона, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком в пятницу, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. В американском оборонном ведомстве связали атаковавших с Ираном и потребовали уважать суверенитет Ирака.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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