США отправят около 750 военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. США в ближайшее время отправят в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион. Об этом говорится в размещенном в Twitter сообщении главы Пентагона Марка Эспера.

"Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней, - отметил Эспер. - Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня [31 декабря 2019 года] в Багдаде".

"США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились", - подчеркнул министр.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Охрана посольства и полицейские формирования применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache.