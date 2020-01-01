Fox: США из-за ситуации в Ираке подготовили к отправке на Ближний Восток 4 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Вашингтон подготовил к возможной переброске на Ближний Восток около 4 тыс. американских военных. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным его источников в Пентагоне, американские военнослужащие уже получили соответствующие приказы. Они могут быть направлены в Кувейт в ближайшие несколько дней.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу не дал однозначного ответа на вопрос о том, может ли он подтвердить данную информацию. Он лишь подчеркнул, что США намерены обеспечить "наличие достаточных ресурсов" для противодействия Ирану.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон в ближайшее время отправит в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион.