Трамп считает, что Ким Чен Ын сдержит слово по вопросу денуклеаризации

ТАСС, 1 января. Президент США Дональд Трамп считает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сдержит все данные им обещания, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) выступил с заявлением, что Пхеньян не обязан выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.

"Я думаю, что он [Ким Чен Ын] человек слова", - заявил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что хорошо ладит с коллегой из народно-демократической республики, и вновь повторил, что "рождественским подарком" со стороны КНДР может стать ваза.

Как ранее заявляли представители народной республики, 31 декабря 2019 года истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тхэ Сон сообщил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок".