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СМИ: военные США применили слезоточивый газ против протестующих у посольства в Багдаде

Как сообщил телеканал Al Arabiya, это произошло после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания посольства

ТАСС, 1 января. Американские военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые собрались у посольства США в Багдаде. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что военнослужащие США применили слезоточивый газ после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания посольства.

По данным телеканала, десятки протестующих ночевали у ворот американской дипмиссии. На второй день протестов к зданию посольства стало прибывать еще большее число демонстрантов.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache. Также министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник, что Вашингтон в ближайшее время отправит в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил во вторник, что Вашингтон подготовил к возможной переброске на Ближний Восток около 4 тыс. американских военных.

Теги
СШАИракСирияПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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