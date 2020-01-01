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Разведка Сомали опубликовала фотографии подозреваемых в организации теракта в Могадишо

Ранее президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к этой атаке группировку "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 1 января. /ТАСС/. Национальное агентство разведки и безопасности Сомали опубликовало фотографии пяти подозреваемых в причастности к проведенной в минувшую субботу террористической атаке в столице страны Могадишо, в результате которой погибли 85 человек. Об этом сообщил в среду сомалийский новостной сайт Garowe Online.

Одновременно власти призвали общественность предоставить информацию, которая могла бы привести к аресту указанных лиц. Ранее национальное агентство разведки и безопасности объявило, что террористический акт в Могадишо 28 декабря был спланирован иностранным государством, однако публично не назвало его. Сомалийская разведка также отметила, что "будет сотрудничать с рядом спецслужб на международном уровне с тем, чтобы завершить текущее расследование".

В субботу террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте на юго-западе Могадишо. В тот же день президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к этой атаке группировку "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты, используя смертников или начиненные взрывчаткой машины. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Теги
СомалиМохамед, Мохамед Абдуллахи
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