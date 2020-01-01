США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году

ТАСС, 1 января. США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Пентагона.

"Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью $1,926 млрд на техническое обслуживание и логистическую поддержку истребителей F-35, находящихся на вооружении ВМС, ВМС и КМП США, а также инозаказчиков. Все работы должны быть выполнен к декабрю 2020 года", - говорится в сообщении.

Компании Lockheed Martin также был выдан контракт стоимостью $172,21 млн на закупку материалов и отдельных компонентов для 28 истребителей F-35 15-й производственной партии для ВМС и КМП, а также оплату работ по производству этих машин.

По состоянию на конец декабря 2018 года Вооруженным силам США и армиям стран-инозаказчиков было поставлено более 355 единиц истребителей F-35. В общей сложности предполагается производство порядка 3 тыс. самолетов Lightning II трех модификаций.