{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Узбекистана сообщил о переносе даты визита американской делегации во главе с Помпео

Ранее госсекретарь США не исключал, что из-за акции у американского посольства в Багдаде он может отложить запланированные на начало января поездки

ТАСС, 1 января. Визит американской делегации во главе с госсекретарем США Майклом Помпео в Ташкент, намеченный на 5-6 января, переносится на более поздний срок. Об этом сообщается в среду на официальной странице МИД Узбекистана.

"По взаимной договоренности намеченные на 5-6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с Государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в городе Ташкенте в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1") переносятся на более поздние сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News не исключил, что из-за акции у американского посольства в Багдаде он может отложить запланированные на начало января поездки на Украину, в ряд государств Центральной Азии и на Кипр.

Формат "С5+1" представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и США.

Теги
УкраинаСШАКазахстанКиргизияТаджикистанТуркменияУзбекистанИракКипрПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году
Как сообщили в Пентагоне, соответствующий контракт выдан компании Lockheed Martin
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС