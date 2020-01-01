Избирком Гвинеи-Бисау объявил о победе на президентских выборах Умару Сисоку Эмбало

ПРЕТОРИЯ, 1 января. /ТАСС/. Национальная избирательная комиссия Гвинеи-Бисау объявила, что бывший премьер-министр Умару Сисоку Эмбало победил на состоявшемся в минувшее воскресенье втором туре президентских выборов с 53,55% полученных голосов избирателей. Его конкурент и кандидат от правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра получил 46,45% голосов. Об этом сообщила в среду радиостанция Deutsche Welle.

Для многих экспертов данный результат оказался неожиданным, так как в первом туре Домингуш Симойш Перейра получил 40,13% голосов, а представитель "Движения за демократический поворот - Группы 15" (МАДЕМ - Г15) Умару Сисоку Эмбало 27,65%.

Как сообщило агентство Reuters, Домингуш Симойш Перейра не признал своего поражения. Он заявил, что будет оспаривать в суде объявленные Национальной избирательной комиссией результаты.

Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш участвовал в первом туре, однако занял лишь четвертое место с поддержкой 12% избирателей и выбыл из борьбы. В Африке надеются, что нынешние выборы приведут к стабилизации положения в этой стране на западе континента. Гвинея-Бисау - одна из самых бедных стран Африки: почти 70% из 1,8 млн ее граждан живут менее чем на $2 в день.