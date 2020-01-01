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Иран выразил протест США в связи с "милитаристскими заявлениями"

В иранском ведомстве также заявили, что Вашингтон должен отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана

ТАСС, 1 января. МИД Ирана выразил протест США в связи с "милитаристскими заявлениями" американских властей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в среду МИД Ирана вызвал представителя швейцарского посольства, которое представляет интересы США в Тегеране, где ему был заявлен протест по поводу "милитаристских заявлений" официальных лиц США, нарушающих Устав ООН.

МИД Ирана также отметил, что США должны отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана.

31 декабря началась массовая акция перед американским посольством в иракском Багдаде в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана".

В среду руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил удары США в Ираке и Сирии по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", добавив, что Иран не стремится к войне, но намерен защищать собственные интересы и решительно противостоять тем, кто будет им угрожать.

Теги
СШАИранИракСирияШвейцарияПомпео, Майкл (Майк)
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