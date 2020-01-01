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Акции протеста в Ираке
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Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

Такое решение связано с "необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", отметили в Госдепе
Госсекретарь США Майкл Помпео Spencer Platt/Getty Images
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Spencer Platt/Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

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"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе. "Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, и он с нетерпением ждет данного визита в это время", - отмечается в заявлении.

Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить упомянутые страны в период с 3 по 7 января.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАКазахстанИракКипрПомпео, Майкл (Майк)Акции протеста в Ираке
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