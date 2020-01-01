Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за ситуации в Ираке

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе. "Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, и он с нетерпением ждет данного визита в это время", - отмечается в заявлении.

Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить упомянутые страны в период с 3 по 7 января.