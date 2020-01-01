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Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"

Партии согласовали рабочую программу совместного кабинета министров

ВЕНА, 1 января. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые". Об этом сообщил в среду председатель АНП Себастьян Курц. Он после победы его партии на парламентских выборах осенью 2019 года получил мандат на формирование кабинета министров страны.

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Обе политические силы с 11 ноября 2019 года вели переговоры о создании совместного кабинета министров. Австрийская партия свободы (АПС) не стала вступать в коалиционные переговоры с АНП из-за неутешительных итогов выборов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия" не рассматривались Курцем в качестве партнеров по правительству из-за фундаментальных разногласий.

"Я рад сообщить, что нам [с "Зелеными"] удалось добиться результата [договориться о правительстве]. Утром мы сможем вам представить программу нашего правительства", - сказал Курц на пресс-конференции в Вене после официального завершения коалиционных переговоров с "Зелеными". Как добавил лидер "Зеленых" Вернер Коглер, обе политические силы были избраны на выборах, чтобы взять на себя ответственность за будущее Австрии.

Министерские портфели

В результате формирования нового правительства лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером. Как ожидается, партнеры по коалиции представят 2 января рабочую программу на предстоящие годы и официально объявят имена министров. Затем пройдет федеральный съезд "Зеленых", который должен одобрить участие партии в правительственной коалиции с АНП. Первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии "Зеленые" планируется привести к присяге 7 января 2020 года.

По данным Австрийского агентства печати, от АНП министром иностранных дел будет назначен Александер Шалленберг (беспартийный), министром внутренних дел - Карл Нехаммер, министром обороны - Клаудиа Таннер, министром финансов - Гернот Блюмель, министром экономики - Маргарете Шрамбёк, министром сельского хозяйства - Элизабет Кёстингер, министром образования - Хайнц Фасманн (беспартийный), министром труда и по делам семьи - Кристине Ашбахер, министром (без портфеля) по делам Европы в ведомстве федерального канцлера - Каролине Эдтштадлер, министром (без портфеля) по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера - Сюзанне Рааб.

Партия "Зеленые" получит в свое распоряжение самое крупное и новое министерство - министром экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций станет Леоноре Гевесслер, министром юстиции - Альма Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения - Руди Аншобер. Кроме министров, в правительстве будут представлены два статс-секретаря от каждой партии.

В новость внесены изменения (00:17 мск 2 января - обновлена информация по тексту)

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, СебастьянБирляйн, Бригитте
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