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Кризис в Сирии

Источник: совбез ООН проведет до конца недели консультации по Идлибу

Точный день заседания пока не определен

ООН, 1 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН до конца текущей недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе. Об этом сообщил в среду ТАСС источник во всемирной организации.

"Великобритания и Франция запросили проведение закрытой встречи до конца недели, Вьетнам в качестве председателя Совбеза в январе решил удовлетворить эту просьбу", - сказал собеседник ТАСС. При этом он отметил, что точный день заседания пока не определен.

Правительственные силы Сирии в ходе наступления, начавшегося 19 декабря, освободили 46 населенных пунктов в южной части Идлиба. Согласно заявлению командования ВС республики, от террористов очищена территория общей площадью свыше 320 кв. км.

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ее союзники контролируют сейчас большую часть этой северо-западной провинции Сирии. По данным газеты Al-Akhbar, поддержку "Джебхат ан-Нусре" оказывают протурецкие формирования вооруженной оппозиции, которые перебросили в Идлиб подкрепления из Африна и Джераблуса.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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СирияКризис в Сирии
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