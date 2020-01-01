МИД Польши призвал наказать виновных в акции протеста у посольства США в Багдаде

ТАСС, 2 января. Министерство иностранных дел Польши призывает привлечь к ответственности виновных в акции протеста у посольства США в Багдаде. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте польского МИД.

"Мы призываем иракское правительство привлечь виновных, а также тех, кто стоит за ними, к ответственности за их действия. Польша подчеркивает, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях принимающая страна обязана гарантировать защиту дипломатических представительств и их помещений", - говорится в сообщении.