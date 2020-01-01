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Акции протеста в Ираке

МИД Польши призвал наказать виновных в акции протеста у посольства США в Багдаде

Принимающая страна обязана гарантировать защиту дипломатических представительств, отметили в Варшаве

ТАСС, 2 января. Министерство иностранных дел Польши призывает привлечь к ответственности виновных в акции протеста у посольства США в Багдаде. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте польского МИД.

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"Мы призываем иракское правительство привлечь виновных, а также тех, кто стоит за ними, к ответственности за их действия. Польша подчеркивает, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях принимающая страна обязана гарантировать защиту дипломатических представительств и их помещений", - говорится в сообщении.

Теги
СШАИракПольшаАкции протеста в Ираке
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