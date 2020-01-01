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Акции протеста в Ираке

Помпео осудил протесты у посольства в Багдаде в разговоре с и.о. премьера Ирака

США хотят "видеть Ирак свободным, независимым и суверенным", подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди осудил акцию протеста у американского посольства в Багдаде и заявил об обязанности властей этой страны предотвратить нападения на дипмиссию в будущем. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

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"Госсекретарь Помпео сегодня поговорил с [и.о.] премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди и осудил в самой резкой форме поддерживаемое Ираном террористическое нападение на посольство США в Багдаде", - отмечается в сообщении.

Помпео также "подчеркнул обязанность властей Ирака предотвратить дальнейшие нападения на дипмиссию" США. Госсекретарь заверил, что США хотят "видеть Ирак свободным, независимым и суверенным", и отметил, что "Соединенные Штаты под руководством президента [Дональда] Трампа продолжат работать для достижения этой цели", заявил Госдепартамент.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Махди, Адель АбдельАкции протеста в Ираке
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