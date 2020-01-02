СМИ: голландские власти отказались от названия "Голландия" в пользу "Нидерландов"

ГААГА, 2 января. /ТАСС/. Голландские власти отказались от названия "Голландия" для позиционирования за рубежом. Теперь официальное название страны - Нидерланды, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По данным телеканала, этот шаг является "частью международного маркетингового плана", опубликованного несколько месяцев назад. С 1 января компании, посольства, министерства и университеты начинают использовать только слово "Нидерланды" вместо "Голландия", употреблявшегося на протяжении четверти века.

Параллельно изменится и символ страны, отмечает NOS. В настоящее время наиболее часто для этих целей используется оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв английского алфавита, "N" и "L", обозначающих Нидерланды, в который по-прежнему инкорпорирован тюльпан.

"Мы модернизируем наш подход, - отметили ранее в Туристическом совете Нидерландов, отвечавшем за создание нового бренда. - Мы хотим позиционировать страну как открытую, инновационную и всеохватывающую". Ребрендинг обошелся в €200 тыс.

В частности, активно использовать название "Нидерланды" планируется в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

Название "Голландия" закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны - Северная и Южная Голландия. В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия "Нидерланды", которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна.