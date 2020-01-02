Bild: лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Лишь 20 вертолетов Вооруженных сил Германии из 152 пригодны к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера.

По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина кроется в том, что своевременный технический осмотр не успевает произвести компания Airbus Helicopters Deutschland.

"Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно", - заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.

Как отмечает неназванный эксперт, ответственность за ситуацию лежит в том числе и на ВС ФРГ.

Информация о плохом состоянии материально-технической базы немецкой армии появляется регулярно.

Еще в августе сообщалось, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания НАТО. Альянс рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год. В Германии норму выполняют лишь 58% - 512 военнослужащих из 875. Причина, по версии СМИ, заключается в нехватке летательных средств.