{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bild: лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам

Компания Airbus Helicopters Deutschland не успевает произвести своевременный технический осмотр вертолетов

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Лишь 20 вертолетов Вооруженных сил Германии из 152 пригодны к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера.

По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина кроется в том, что своевременный технический осмотр не успевает произвести компания Airbus Helicopters Deutschland.

"Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно", - заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.

Как отмечает неназванный эксперт, ответственность за ситуацию лежит в том числе и на ВС ФРГ.

Информация о плохом состоянии материально-технической базы немецкой армии появляется регулярно.

Еще в августе сообщалось, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания НАТО. Альянс рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год. В Германии норму выполняют лишь 58% - 512 военнослужащих из 875. Причина, по версии СМИ, заключается в нехватке летательных средств.

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
Иран надеется на мирное урегулирование ситуации с США
Советник иранского президента Хесамеддин Ашена подчеркнул, что Тегеран готов к любому исходу событий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС