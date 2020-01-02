Спикер эстонского парламента заявил, что Тартуский договор остается в силе

ТАЛЛИН, 2 января. /ТАСС/. Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуас считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до сих пор. Об этом он в очередной раз заявил в своем новогоднем обращении к народу Эстонии.

"Второго февраля исполнится 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, - сказал Пыллуас. - Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией. При восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН".

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Эстонские политики регулярно делают заявления о том, что этот договор, по их мнению, до сих пор остается в силе. В частности, 21 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу утверждал, что этот документ якобы имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и Россией не действует новый договор о границе. При этом глава эстонского МИД сообщил, что ратификация соглашения о границе между двумя странами в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору.

Сам Пыллуас 20 ноября заявил о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором. Также ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме утверждал, что "Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории".

Российский МИД в свою очередь неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР. Так, представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что "позиция России хорошо известна: Тартуский договор давно принадлежит истории", а его действие, как и действие других международных соглашений, имевшихся у Эстонии, в том числе с Советской Россией в период 1920-1940 годов, прекратилось с вхождением Эстонии в состав СССР. "Для нас эта тема навсегда закрыта", - подытожила Захарова.

Посольство РФ в Эстонии указывало, что эта балтийская республика официально согласилась с отсутствием территориальных претензий к России, подписав в 2014 году пограничный договор. Официальных уведомлений о пересмотре этой позиции российская сторона не получала, отметило диппредставительство. В то же время Тартуский мирный договор, подчеркнули в посольстве РФ, стал достоянием истории. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве.