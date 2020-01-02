Временным поверенным в делах США на Украине назначена Кристина Квин

ТАСС, 2 января. Заместитель главы американской дипмиссии на Украине Кристина Квин назначена на должность временного поверенного в делах США на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства Соединенных Штатов в стране.

"Предвкушаю трудности и ответственность на посту руководителя команды посольства США, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами для достижения общих целей", - сказала она в видеообращении, которое размещено на страницах посольства в социальных сетях.

Квин сменила на этом посту Уильяма Тейлора, который занимал его с июня 2019 года. За время дипломатической карьеры, как указано на сайте посольства, она работала в ряде стран, в том числе в России.