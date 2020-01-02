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МИД Латвии видит в усилении военных возможностей РФ главный вызов для безопасности Балтии

В ведомстве считают, что Москва хочет получить преимущество в соревновании с НАТО

РИГА, 2 января. /ТАСС/. Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и провоцирующими действиями военного характера. Об этом утверждается в ежегодном докладе министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевичса, посвященном внешней политике государства и Евросоюза в 2019 году.

По мнению авторов доклада, главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе - "усиление военных возможностей России и провоцирующие действия военного характера". Они считают, что эти факторы "наглядно демонстрируют желание России получить преимущество в соревновании с НАТО". "Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - сообщает в четверг агентство LETA со ссылкой на документ.

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД утверждает, что "Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом".

"Концентрация широкого спектра военных сил и вооружения, которое продолжается в Калининграде и в Западном военном округе, а также инсценированное на учениях летом блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы Россией. Кроме того, в этом контексте нужно следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии, учитывая географически стратегическое положение Белоруссии и интерес России укрепить свое военное присутствие в Белоруссии", - говорится в докладе.

Учения ВМФ России "Океанский щит - 2019" проводились с 1 по 15 августа 2019 года. В них участвовали в общей сложности 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил РФ, более 10,6 тыс. военных. В ходе маневров была проверена готовность флота к защите национальных интересов России и отработано оперативное управление силами флота.

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