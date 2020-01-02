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В новое правительство Австрии войдут 10 министров от партии Курца и четыре от "Зеленых"

Кабинет министров планируется привести к присяге 7 января
Лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер Дмитрий Валеев/ТАСС
Описание
Лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер
© Дмитрий Валеев/ТАСС

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Коалиционное правительство Австрии будет состоять из 10 министров от консервативной Австрийской народной партии (АНП) и четырых министров от партии "Зеленые". Об этом объявили в четверг на совместной презентации рабочей программы будущего кабинета министров лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер.

По их словам, Курц вернется на пост канцлера Австрии, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.

Съезд "Зеленых" 3-4 января должен одобрить участие партии в правительственной коалиции с АНП.

Первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии "Зеленые" планируется привести к присяге 7 января.

10 министров от АНП, четыре от "Зеленых"

От АНП министром иностранных дел будет назначен Александер Шалленберг (беспартийный), министром внутренних дел - Карл Нехаммер, министром обороны - Клаудиа Таннер, министром финансов - Гернот Блюмель, министром экономики - Маргарете Шрамбёк, министром сельского хозяйства - Элизабет Кёстингер, министром образования - Хайнц Фасманн (беспартийный), министром труда и по делам семьи - Кристине Ашбахер, министром (без портфеля) по делам Европы в ведомстве федерального канцлера - Каролине Эдтштадлер, министром (без портфеля) по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера - Сюзанне Рааб.

От партии "Зеленые" - министром экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций станет Леоноре Гевесслер, министром юстиции - Альма Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения - Руди Аншобер.

Кроме министров в правительстве будут представлены два статс-секретаря от каждой партии: от АНП в министерстве экологии - Магнус Бруннер, от "Зеленых" в ведомстве вице-канцлера - Ульрике Луначек.

Самый молодой лидер в Европе

Курцу второй раз предстоит занять пост канцлера Австрии в результате приведения к присяге коалиционного правительства возглавляемой им политической силы и "Зеленых". Таким образом, 33-летний австриец вновь окажется самым молодым главой правительства в Европейском союзе.

В 2017 году 31-летний Курц впервые стал самым молодым главой правительства в мире. До этого, в 2013 году, в возрасте 27 лет он стал самым молодым министром иностранных дел в австрийской истории. Примечательно, что Курц не имеет законченного высшего образования - он прервал учебу в Венском университете из-за политической карьеры несколько лет назад. В мае 2019 года правительство Курца была отправлено в отставку из-за вотума недоверия парламента на фоне внутриполитического скандала "Ибица-гейт" с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. В итоге с декабря 2019 года на короткое время самым молодым европейским премьер-министром оказалась 34-летняя Санна Марин в Финляндии.

Коалиционные переговоры

В начале октября 2019 года Курц получил от президента Австрии Александера Ван дер Беллена мандат на формирование нового правительства республики после уверенной победы АНП на досрочных парламентских выборах.

1 января 2020 года Курц объявил, что его партия договорилась с "Зелеными" сформировать совместный кабинет министров Австрии. Политические силы вели коалиционные переговоры с 11 ноября. Австрийская партия свободы (АПС) отказалась от переговоров с АНП из-за неутешительных итогов выборов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия" не рассматривались Курцем в качестве партнеров по правительству из-за фундаментальных разногласий.

Переходное правительство во главе с канцлером Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до утверждения нового кабмина президентом Александером Ван дер Белленом.

"Ибица-гейт"

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некоей русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи спустя два года привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. АПС покинула правительственную коалицию с АНП. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов.

Выборы в Австрии

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) прошли 29 сентября 2019 года. Главными победителям выборов стали АНП с 37,5% голосов, и партия "Зеленые" с 13,9% голосов, которая смогла после двухлетнего перерыва вернуться в парламент. СДПА заняла второе место с 21,2% голосов, на третьем месте - АПС с 16,2% голосов, далее разместилась либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов.

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции. Ни одной партии после окончания Второй мировой войны еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, Себастьян
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