В новое правительство Австрии войдут 10 министров от партии Курца и четыре от "Зеленых"

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Коалиционное правительство Австрии будет состоять из 10 министров от консервативной Австрийской народной партии (АНП) и четырых министров от партии "Зеленые". Об этом объявили в четверг на совместной презентации рабочей программы будущего кабинета министров лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер.

По их словам, Курц вернется на пост канцлера Австрии, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.

Съезд "Зеленых" 3-4 января должен одобрить участие партии в правительственной коалиции с АНП.

Первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии "Зеленые" планируется привести к присяге 7 января.

10 министров от АНП, четыре от "Зеленых"

От АНП министром иностранных дел будет назначен Александер Шалленберг (беспартийный), министром внутренних дел - Карл Нехаммер, министром обороны - Клаудиа Таннер, министром финансов - Гернот Блюмель, министром экономики - Маргарете Шрамбёк, министром сельского хозяйства - Элизабет Кёстингер, министром образования - Хайнц Фасманн (беспартийный), министром труда и по делам семьи - Кристине Ашбахер, министром (без портфеля) по делам Европы в ведомстве федерального канцлера - Каролине Эдтштадлер, министром (без портфеля) по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера - Сюзанне Рааб.

От партии "Зеленые" - министром экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций станет Леоноре Гевесслер, министром юстиции - Альма Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения - Руди Аншобер.

Кроме министров в правительстве будут представлены два статс-секретаря от каждой партии: от АНП в министерстве экологии - Магнус Бруннер, от "Зеленых" в ведомстве вице-канцлера - Ульрике Луначек.

Самый молодой лидер в Европе

Курцу второй раз предстоит занять пост канцлера Австрии в результате приведения к присяге коалиционного правительства возглавляемой им политической силы и "Зеленых". Таким образом, 33-летний австриец вновь окажется самым молодым главой правительства в Европейском союзе.

В 2017 году 31-летний Курц впервые стал самым молодым главой правительства в мире. До этого, в 2013 году, в возрасте 27 лет он стал самым молодым министром иностранных дел в австрийской истории. Примечательно, что Курц не имеет законченного высшего образования - он прервал учебу в Венском университете из-за политической карьеры несколько лет назад. В мае 2019 года правительство Курца была отправлено в отставку из-за вотума недоверия парламента на фоне внутриполитического скандала "Ибица-гейт" с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. В итоге с декабря 2019 года на короткое время самым молодым европейским премьер-министром оказалась 34-летняя Санна Марин в Финляндии.

Коалиционные переговоры

В начале октября 2019 года Курц получил от президента Австрии Александера Ван дер Беллена мандат на формирование нового правительства республики после уверенной победы АНП на досрочных парламентских выборах.

1 января 2020 года Курц объявил, что его партия договорилась с "Зелеными" сформировать совместный кабинет министров Австрии. Политические силы вели коалиционные переговоры с 11 ноября. Австрийская партия свободы (АПС) отказалась от переговоров с АНП из-за неутешительных итогов выборов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия" не рассматривались Курцем в качестве партнеров по правительству из-за фундаментальных разногласий.

Переходное правительство во главе с канцлером Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до утверждения нового кабмина президентом Александером Ван дер Белленом.

"Ибица-гейт"

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некоей русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи спустя два года привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. АПС покинула правительственную коалицию с АНП. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов.

Выборы в Австрии

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) прошли 29 сентября 2019 года. Главными победителям выборов стали АНП с 37,5% голосов, и партия "Зеленые" с 13,9% голосов, которая смогла после двухлетнего перерыва вернуться в парламент. СДПА заняла второе место с 21,2% голосов, на третьем месте - АПС с 16,2% голосов, далее разместилась либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов.

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции. Ни одной партии после окончания Второй мировой войны еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета.