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Выборы президента США - 2020

Два претендента на пост президента США собрали рекордно крупные пожертвования

Демократ Берни Сандерс собрал $34,5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Cенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, собрал в четвертом квартале прошлого года $34,5 млн добровольных пожертвований на предвыборную борьбу.

"Я с непередаваемой гордостью объявляю, что мы набрали $34,5 млн за счет 1,8 млн перечислений в четвертом квартале", - написал сенатор в четверг в Twitter. Сандерс уточнил, что его предвыборный штаб за все время кампании получил свыше 5 млн пожертвований. Сбор пожертвований в четвертом квартале 2019 года превысил результаты третьего квартала более чем на $9 млн и почти вдвое превзошел итоги второго квартала. Каждый сторонник Сандерса в среднем перечислил сенатору $18.

Другой претендент на пост президента страны от демократов предприниматель Эндрю Янг сообщил в четверг, что получил за четвертый квартал прошлого года свыше $16,5 млн добровольных пожертвований. Из этой суммы более $1,3 млн поступило 31 декабря. Янгу, как и Сандерсу, удалось превзойти свой предыдущий рекорд, установленный в третьем квартале 2019 года. Тогда предприниматель набрал на предвыборную борьбу около $10 млн.

Еще один участник гонки - мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - в среду сообщил о привлечении $24,7 млн добровольных пожертвований в последнем квартале прошлого года. Этому политику не удалось побить свой рекорд - $24,8 млн во втором квартале 2019 года.

Согласно итогам общенационального опроса, проведенного 22-24 декабря журналом The Economist и исследовательской службой YouGov, Сандерс, которого поддерживают 17% потенциальных избирателей-демократов, уступает по популярности лидеру предвыборной гонки - бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, которого поддерживают 30% опрошенных, и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которую поддерживают 19% участников опроса. Уровень поддержки Янга и Буттеджаджа составляет 3% и 8% соответственно. Степень погрешности результатов оценивается в 2,9%.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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